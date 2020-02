O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou nesta terça-feira que uma vacina contra o coronavírus de Wuhan, que causa a doença que passou a ser conhecida como Covid-19, pode levar um ano e meio para ficar pronta.

"A primeira vacina pode ficar pronta em 18 meses, portanto, por enquanto devemos nos preparar para usar as armas que temos à mão na luta contra este vírus", disse Tedros na edição de hoje da entrevista coletiva que a OMS concede diariamente desde a semana passada para informar sobre a situação da epidemia.

Tedros disse que a Covid-19, diagnosticada em 42.708 pessoas na China (das quais 1.018 morreram) e em 393 pacientes em 24 outros países, deve agora ser considerada "o inimigo público número um para toda a humanidade", com consequências políticas, sociais e econômicas "piores do que as de qualquer ato terrorista".

O médico etíope anunciou que o diretor executivo da OMS para emergências de saúde, Michael Ryan, comandará um gabinete de crise lançado hoje em parceria com outras agências da ONU para coordenar a resposta à epidemia

Hoje e amanhã, a sede da OMS, em Genebra, recebe uma reunião de 400 especialistas de todo o mundo em virologia, epidemiologia e outros campos científicos para estudar formas de pesquisar o até então conhecido coronavírus detectado primeiro em Wuhan, na China, e possíveis tratamentos e vacinas.

A denominação covid-19 (formada com um acrônimo da expressão em inglês "corona virus disease", ou "doença do coronavírus") foi definida por membros da OMS, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) e da Organização Mundial da Saúde Animal (OIE). EFE

