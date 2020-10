A região da Ásia-Pacífico, a primeira do mundo a detectar casos de covid-19 e agora é a menos afetada, conseguiu controlar a pandemia pois, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), não relaxou quando as infecções caíram, comparando com a situação do Ocidente.

"Muitos outros países traçaram uma linha de chegada imaginária e quando a alcançaram, interromperam suas atividades de prevenção, enquanto os da Ásia, continuaram", disse em entrevista coletiva, o diretor de emergências em saúde da da OMS, Mike Ryan.