Com 3.151 casos confirmados, a Espanha é o país com mais contágios por varíola dos macacos no mundo, de acordo com estatísticas que a Organização Mundial da Saúde (OMS) começou a atualizar diariamente, após declarar uma emergência internacional para a doença em 23 de julho.

Em seguida, aparecem no ranking divulgado nesta terça-feira Estados Unidos (2.582 casos), Alemanha (2.352), Reino Unido (2.208), França (1.567) e Holanda (712). Ainda segundo a OMS, o número total de casos confirmados no mundo é de 16.761, cinco vezes mais do que há apenas um mês.