A Organização Mundial da Saúde (OMS) destacou nesta segunda-feira que, uma vez determinado o potencial da dexametasona para salvar as vidas dos pacientes em estado grave com Covid-19, está na hora de aumentar a produção do fármaco e garantir sua distribuição em todo o mundo.

"O desafio agora é aumentar a produção e distribuir de forma rápida e equitativa a dexametasona, especialmente onde for mais necessária", ressaltou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, na sede da entidade, em Genebra.