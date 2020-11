A Organização Mundial de Saúde (OMS) indicou nesta sexta-feira ser precipitado avaliar as consequências de uma variação do novo coronavírus identificada em visons na Dinamarca, por não haver evidência de impacto na propagação do patógeno ou na gravidade da infecção.

"É muito cedo para tirar conclusões sobre as implicações que têm essa mutação específica, seja na transmissão, na severidade ou para a resposta imunitária e a potencial eficácia de uma vacina", disse a cientista-chefe da OMS, Soumya Swaminathan.