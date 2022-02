A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou boletim nesta quarta-feira sobre a pandemia da covid-19, em que informa um aumento no mundo de 7% no número de mortes em decorrência da infecção pelo novo coronavírus na semana passada, período em que a quantidade de casos caiu 17%.

De acordo com o balanço de hoje, foram notificados quase 68 mil óbitos em decorrência da covid-19, com isso, o total desde março do ano passado chegou a 5,7 milhões.