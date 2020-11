A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou nesta sexta-feira um plano de abrir um depósito na Suíça para armazenar materiais patogênicos coletados em diferentes partes do mundo e que ficará a serviço da humanidade no caso de ameaças à saúde, como a pandemia do novo coronavírus.

"A pandemia mostrou que há uma necessidade urgente de um sistema global para compartilhar materiais patogênicos e amostras clínicas", disse hoje o diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom Ghebreyesus.