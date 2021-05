As mortes causadas pela Covid-19 em 2021 superarão o total de óbitos registrados com relação à doença em todo o ano de 2020 dentro de três semanas, se o ritmo atual for mantido, segundo afirmou nesta segunda-feira o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Além disso, o número de infecções relatadas desde o início de 2021 já ultrapassou o registrado no primeiro ano da pandemia, segundo acrescentou o chefe da OMS.