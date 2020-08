Maria Van Kerkhove, líder do grupo criado pela Organização Mundial de Saúde para lutar contra a pandemia da Covid-19, afirmou nesta terça-feira que ninguém deve colocar as esperanças na imunidade coletiva como forma de frear a propagação do novo coronavírus no mundo.

"Sabemos que menos de 10% da população mundial tem evidências de anticorpos contra o SARS-CoV-2", disse a representante da agência, em entrevista coletiva.