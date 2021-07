A Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu nesta quinta-feira que todas as vacinas contra a covid-19 que constam na sua lista de uso emergencial, assim como nas de outras agências reguladoras, sejam reconhecidas para um viajante comprovar que está totalmente imunizado, mesmo em países onde alguns desses imunizantes ainda não tiver sido aprovado.

Em uma declaração junto com outras agências com as quais desenvolve o programa de distribuição do consórcio Covax, a OMS recomenda que "todos os governos regionais, nacionais e locais" reconheçam como totalmente vacinados aqueles que receberam vacinas que foram consideradas seguras.