A distribuição de vacinas requer um investimento de US$ 18,1 bilhões, mais da metade do total, segundo a OMS. EFE/AArquivo

A iniciativa ACT Accelerator, criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para agilizar o desenvolvimento de vacinas, diagnósticos e tratamientos para a Covid-19 e garantir que sejam acessíveis em todo o mundo, requer um financiamento de US$ 31,3 bilhões, anunciaram nesta sexta-feira os responsáveis pelo programa.

Até o momento, o projeto recebeu US$ 3,4 bilhões, então ainda necessita US$ 27,9 bilhões, sendo US$ 13.700 de maneira emergencial, explicaram os representantes em conferência presidida pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom.