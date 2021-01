A Organização Mundial da Saúde (OMS) recebeu a recomendação de uso da vacina contra o novo coronavírus produzido pela companhia farmacêutica Moderna, que deve ser administrada em duas doses, com 28 dias de intervalo entre elas.

O grupo de especialistas - que atua como órgão consultivo do Diretor-Geral da Organização - responsável por essa aprovação também apontou que, se for muito necessário, o intervalo entre as duas doses pode ser estendido para 42 dias.