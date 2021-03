A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou nesta quarta-feira a manutenção das campanhas de vacinação que utilizam o agente imunizante contra o novo coronavírus desenvolvido pela companha AstraZeneca, apesar da suspensão ordenada em vários países.

De acordo com comunicado emitido pela agência, as vantagens do uso da vacina "são maiores que os riscos".