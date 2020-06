As infecções diárias pelo novo coronavírus alcançaram, segundo informou nesta sexta-feira a Organização Mundial da Saúde (OMS), um novo recorde de quase 130 mil casos nas últimas 24 horas, indicando que o pico mundial de uma pandemia que já afeta 6,51 milhões de pessoas ainda está longe de ser atingido.

As mortes no planeta por Covid-19 totalizam 387.298, 90% delas concentradas entre Europa (com mais de 182 mil mortes) e o continente americano (cerca de 170 mil).

O continente americano continua sendo a região com o maior número total de casos, com 3,08 milhões de infecções, seguidos pela Europa (2,21 milhões) e pelo Oriente Médio, com 587 mil.

Somente a Europa mostra uma curva descendente em seus casos diários. Por país, a situação no Irã é preocupante, onde o gráfico de infecções por dia parece indicar que é um dos primeiros países do mundo em que houve uma segunda onda de Covid-19.

Os pacientes recuperados no mundo já são mais de 3,2 milhões, cerca da metade do total, enquanto 53 mil pacientes estão em estado grave ou crítico, de acordo com dados das redes nacionais de saúde. EFE

abc/phg