Os casos no mundo de Covid-19 confirmados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) atingiram nesta segunda-feira a marca de 21,5 milhões, já o número de mortes está em 767.158, com a confirmação de 5.345 novos óbitos nas últimas 24 horas, uma queda acentuada em relação as 10 mil vítimas registradas no dia anterior.

O continente americano registra 11,56 milhões de casos confirmados e 417.695 mortes, enquanto a Europa tem 3,7 milhões de infecções e 214.355 óbitos.