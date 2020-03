A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou nesta quarta-feira que 93.090 casos confirmados do novo coronavírus foram registrados no mundo inteiro, dos quais 2.223 nas últimas 24 horas.

Na China, os casos chegam a 80.422, dos quais 120 são novos, enquanto os mortos no país onde teve início o surto da doença totalizam 2.984.

Onde os novos casos da Covid-19 dispararam nos últimos dias foi fora da China, com 2.103 novas infecções confirmadas em um único dia.

Com 835 casos, o Irã é onde a situação é mais alarmante, enquanto a Coreia do Sul e a Itália continuam sendo os outros dois países mais afetados, com 516 e 466 novos infectados, respectivamente. EFE

is/phg