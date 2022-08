A Organização Mundial de Saúde (OMS) disse nesta segunda-feira que as autoridades sanitárias da República Democrática do Congo investigam um provável novo surto de ebola na província de Kivu do Norte.

O Laboratório Nacional de Pesquisa Biomédica congolês está processando amostras de um paciente que morreu na semana passada depois de ter apresentado sintomas da doença.