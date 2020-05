O número de mortes por Covid-19 em todo o mundo chegou a 295.101, e o de infecções pelo novo coronavírus ultrapassou a barreira de 4,3 milhões, informou nesta sexta-feira a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Como nas ultimas semanas, o número de novos casos por dia ficou em torno de 80 mil, já que, paralelamente à redução dos contágios na Europa, ocorre um aumento em regiões como o Oriente Médio e o Sul e Sudeste da Ásia.

As Américas são o continente com mais casos, 1,86 milhão, à frente da Europa, com 1,8 milhão.

De acordo com estatísticas das redes nacionais de saúde, mais de 1,7 milhão de pacientes foram curados, e 45 mil (2%) dos casos ainda ativos estão em estado grave ou gravíssimo. EFE

abc/id