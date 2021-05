O secretário-geral da Organização Mundial de Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, durante sua participação no Congresso Ibero-Americano do Ceapi. EFE/Mariscal

O secretário-geral da Organização Mundial de Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, pediu que Espanha e América Latina padronizem seus protocolos o mais rápido possível para terem um certificado que permita viagens em ambas as direcções e, dessa forma, reativar o turismo e a economia.

Durante sua participação no Congresso Ibero-Americano do Ceapi, no âmbito da Feira Internacional do Turismo em Madri (Fitur), Pololikashvili salientou que a vacinação contra a Covid-19 é "muito importante", mas insistiu que devemos tomar medidas "agora" para que as pessoas "viajem e desfrutem" e para que os trabalhadores do setor mantenham seus empregos.