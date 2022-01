A região central da Argentina, onde fica Buenos Aires, começou a sofrer uma "semana de extremo calor" que se estenderá até o norte do país, segundo o Serviço Meteorológico Nacional (SMN), com temperaturas que podem ultrapassar 42 graus Celsius.

"O que temos tido desde a última sexta-feira é uma massa de ar muito quente que está afetando do norte da Patagônia ao norte do país, o que gera um período prolongado de temperaturas extremas", disse nesta segunda-feira Cindy Fernandez, porta-voz do SMN, à Agência Efe.