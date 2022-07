A Espanha registrou 84 mortes em apenas três dias, em decorrência da forte onda de calor que atinge o país desde o início da semana, segundo informações divulgadas nesta sexta-feira pelo Instituto de Saúde Carlos III.

De acordo com o órgão, vinculado ao Ministério da Saúde nacional, estes óbitos ocorridos entre o último domingo e terça-feira, podem ser atribuídos as altas temperaturas verificadas no período.