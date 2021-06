O Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos (NWS, na sigla em inglês) alertou nesta segunda-feira sobre uma "onda de calor histórica" com temperaturas sem precedentes em todo o noroeste do país.

De acordo com o boletim do NWS, as temperaturas mais altas dessa onda de calor são esperadas na costa do Oceano Pacífico e seguirão para o interior na terça e na quarta-feira.