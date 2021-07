A onda de motins e saques em massa que a África do Sul vem sofrendo desde a semana passada, com níveis de vandalismo sem precedentes na história democrática do país, tem saldo de 72 mortes e 1.234 prisões até a noite desta terça-feira, segundo autoridades locais.

Os graves incidentes estão concentrados em duas regiões: a província de KwaZulu-Natal e o coração político e econômico da nação mais desenvolvida da África, a província de Gauteng (onde ficam as cidades de Johannesburgo e Pretória).