Em meio à pandemia e à crise econômica vivida nos Estados Unidos, uma onda de violência se espalhou por várias cidades do país e se intensificou no fim de semana passado, marcado pela comemoração de 4 de julho (Dia da Independência dos EUA), pressionando as autoridades a adotarem medidas de emergência como a mobilização da Guarda Nacional.

Nova York, Chicago, Atlanta, Los Angeles, Filadélfia e outras cidades registraram diversos tiroteios e episódios de violência que deixaram centenas de mortos e feridos, inclusive crianças.