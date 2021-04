Cidade do Panamá

EFE Cidade do Panamá 26 abr 2021

A ONG Plan International lançou nesta segunda-feira a campanha "Acreditamos nas meninas", para conscientizar sobre a violência, gravidez precoce e os casamentos e uniões forçados, três dos principais problemas enfrentados pelas jovens na América Latina e no Caribe.

"Queremos promover um movimento local e regional que sensibilize e torne visíveis as histórias de vida sobre o que está acontecendo com as meninas em nossa região; e que elas, por meio de sua voz, possam contar", disse à Agência Efe, a diretora regional da Plan International Américas, Débora Cobar.