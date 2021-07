O diretor da ONG Foro Penal, Alfredo Romero (c). EFE/Arquivo

A ONG Foro Penal denunciou nesta terça-feira que na Venezuela há 276 pessoas detidas que são consideradas presos políticos, 23 a menos do que em seu último relatório, publicado há uma semana.

Segundo a organização, que se pronunciou através do Twitter, do total de prisioneiros relatados, há 260 e 16 mulheres, e entre os detentos, há 147 civis, incluindo um adolescente, e 129 militares. Com isso, o número de detenções desse tipo chegou a 15.734 desde 2014.