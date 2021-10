14 out 2021

EFE Caracas 14 out 2021

O diretor-presidente da ONG Foro Penal, Alfredo Romero, divulgou nesta quinta-feira que existem 260 pessoas detidas na Venezuela que podem ser consideradas "presos políticos", um a menos do que no balanço divulgado na semana passada pela organização.

De acordo com as informações publicadas pelo ativista no Twitter, são 245 homes e 14 mulheres encarcerados. Por ocupação, são 133 militares e 127 civis, indica a fonte.