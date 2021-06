A ONG Anistia Internacional distribuirá bandeiras arco-íris ao público que comparecer na quarta-feira à Allianz Arena, em Munique, para a partida entre Alemanha e Hungria, pela Eurocopa, em protesto contra uma lei homofóbica recentemente aprovada pelo Parlamento húngaro.

Como a Uefa proibiu que o estádio fosse iluminado com as cores do arco-íris, o objetivo da Anistia Internacional é enviar através dos torcedores uma mensagem de solidariedades à comunidade LGBT durante a partida.