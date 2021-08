Cerca de 10 mil pessoas estão tentando deixar o Afeganistão após a tomada de poder pelos talibãs e estão se aglomerando no aeroporto de Cabul, segundo informações divulgadas pela ONG italiana Emergency, que mantém um hospital para vítimas da guerra na capital italiana.

"Estão tentando tomar qualquer voo que as leve para fora do país", indicou a organização, sobre as 10 mil pessoas que tentam deixar o país asiático.