O Centro para a Beleza Política, um grupo alemão de artistas e ativistas políticos, teria pago 600 mil euros pela divulgação do vídeo que causou a renúncia do ex-vice-chanceler da Áustria, Heinz Christian Strache, o rompimento da coalizão com os conservadores e a convocação de novas eleições, informou nesta segunda-feira o jornal "Kronen Zeitung".

O jornal mais lido da Áustria informou que o vídeo em questão foi produzido por um advogado austríaco junto com outras três pessoas para mostrar rejeição às políticas do partido de Strache, o ultradireitista FPÖ. Os 600 mil euros teriam sido pagos em moedas de ouro sul-africanas Krügerrand.