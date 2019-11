A ONG Human Rights Watch (HRW) denunciou nesta sexta-feira que pelo menos 16 manifestantes iraquianos morreram pelo impacto direto de cartuchos de gás lacrimogêneo, dentro dos protestos no país que vêm ocorrendo nas últimas duas semanas, nos quais pelo menos 100 pessoas perderam suas vidas, segundo várias fontes.

Em um comunicado, a ONG informou que documentou a morte de 16 pessoas por esse motivo, entre as mais de 100 que morreram desde o dia 25 de outubro quando teve início a segunda onda de protestos no Iraque, após um primeiro surto, no início deste mês.