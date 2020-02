Uma coalizão de organizações não governamentais da Holanda propôs nesta quarta-feira no Parlamento Europeu a criação de um "imposto da carne", devido ao custo ambiental da produção.

"A ideia é aumentar o preço em toda a União Europeia, para que seja reflexo do impacto ambiental, derivado das emissões de CO2 e da perda da biodiversidade", explicou à Agência Efe, Jeroom Remmers, diretor de uma das ONGs que se apresentou hoje.

A implantação do imposto, que segundo a proposta seria aplicado de maneira progressiva a partir de 2022, tem como objetivo estimular os produtores a reduzir a pegada ambiental e impulsionar os consumidores a adotarem uma dieta mais sustentável.

Remmers, líder da entidade Verdadeiro Preço da Proteína Animal, afirmou que muitos produtores na Holanda são favoráveis à medida, embora alguns não vejam com bons olhos pelo temor de uma redução no consumo da carne bovina, suína e de frango.

De acordo com a proposta, o imposto geraria 32,2 bilhões de euros (R$ 150,3 bilhões) em receita anual na União Europeia, o que poderia ser revertido em pesquisas de práticas sustentáveis e para dar apoio as regiões com menos recursos.

Para o grupo de organizações holandesas, preços "justos" da carne poderiam levar a uma redução na emissão de CO2 na Europa, que está na marca de 120 milhões de toneladas atuais.