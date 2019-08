Um grupo de ONGs que defendem direitos dos imigrantes processou o governo dos Estados Unidos por uma diretriz que entregou em vigor no mês passado e que permite uma deportação rápida do país, sem uma audiência com um juiz ou direito a consultar advogados.

Segundo as organizações, a medida viola a Lei de Imigração e Nacionalidade e também uma das cláusulas da Quinta Emenda da Constituição, já que o governo está privando os imigrantes de "uma valiosa oportunidade" de se defender da expulsão do país antes da deportação.