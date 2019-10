As ONGs Human Rights Watch (HRW) e Anistia Internacional (AI) denunciaram o sigilo que rodeia o julgamento dos 11 acusados pelo assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi - que completa um ano nesta quarta-feira - no consulado da Arábia Saudita em Istambul e a não cooperação do reino na investigação independente.

"As autoridades sauditas obstruíram significativamente a prestação de contas pelo assassinato de Khashoggi. O julgamento em andamento segue sigiloso e o governo se negou a cooperar com a investigação liderada pela relatora da ONU para execuções extrajudiciais", declarou a HRW em comunicado.