Várias organizações inflaram nesta quinta-feira um balão com as cores do arco-íris em Budapeste para protestar contra a lei, classificada como homofóbica pela União Europeia (UE), que limita a abordagem de assuntos relacionados com a homossexualidade com menores de idade.

"Hoje entrou em vigor a lei homofóbica elaborada segundo o modelo de (Vladmir) Putin, que quer eliminar os LGBT+ da esfera pública", denunciou Dávid Víg, presidente da Anistia Internacional da Hungria, enquanto inflava o balão, de dez metros de altura e em forma de coração, em frente ao parlamento do país.