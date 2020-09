Uma coalizão internacional de associações e ONGs representativas dos povos indígenas em Brasil e Colômbia pediu nesta segunda-feira ao conglomerado francês de supermercados Casino (que controla o Grupo Pão de Açúcar) para vetar carne bovina dos dois países em suas redes de distribuição, por considerar que ela favorece o desmatamento na Amazônia.

As organizações disseram em um comunicado que o Casino é regido desde 2017 por regulamentos franceses que exigem que intervenha caso suas atividades cometam violação dos direitos humanos, do meio ambiente ou da saúde, assim como as de suas redes de distribuição.