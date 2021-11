A ONU informou nesta quarta-feira a conclusão de investigação que aponta que todos os envolvidos no conflito na Etiópia cometeram, em diferentes graus, crimes contra a humanidade, que tiveram como vítimas principais civis sem relação com as hostilidades, assim como mulheres abusadas sexualmente.

Os trabalhos foram realizados por uma comissão conjunta do Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas, dirigido pela Alta Comissária Michelle Bachelet, e da Comissão Etíope de Direitos Humanos, cobrindo período que vai de 3 de novembro do ano passado, quando foi deflagrado conflito na região do Tigré, até junho deste ano, com a declaração de cessar-fogo unilateral do governo do país.