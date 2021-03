As execuções extrajudiciais persistem na Venezuela, onde as forças policiais realizaram mais de 200 assassinatos desde setembro do ano passado, conforme denunciou nesta quarta-feira a Missão Internacional da ONU para investigar as violações dos direitos humanos no país sul-americano.

A portuguesa María Valiñas, presidente da missão, falou hoje perante o Conselho de Direitos Humanos da ONU para analisar a evolução das liberdades fundamentais na Venezuela desde que apresentou seu primeiro relatório, em setembro de 2020, e destacou que a repressão contra todas as vozes críticas continua incessante.