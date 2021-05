O secretário-geral da ONU, António Guterres, voltou a exigir nesta sexta-feira um cessar-fogo imediato a israelenses e palestinos, ao advertir que os atuais confrontos podem desencadear uma "crise imparável" e estimular o extremismo em toda a região do Oriente Médio.

"As partes devem permitir que os esforços de mediação se intensifiquem com vista a parar imediatamente os combates", disse Guterres através do seu porta-voz, Stephane Dujarric, que disse que a organização está activamente envolvida em tais tentativas.