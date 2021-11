As temperaturas nas cidades de todo o mundo estão subindo duas vezes mais rápido que a média global devido à rápida urbanização e substituição da vegetação por asfalto, estruturas de concreto e outras infraestruturas, anunciou nesta quarta-feira o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma).

"Com o crescimento da população, especialmente nos trópicos e a rápida urbanização, o impacto da emergência climática está sendo sentido com mais intensidade nas cidades", explicou um relatório do Pnuma intitulado "Combatendo o calor: manual de resfriamento urbano sustentável".