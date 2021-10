15 out 2021

A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), outras agências da ONU e líderes internacionais destacaram nesta sexta-feira, durante a celebração do Mundial Dia da Alimentação, a importância de uma alimentação saudável, à qual 3 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, juntou-se ao "apelo à ação para a segurança alimentar" da FAO, enquanto o papa Francisco pediu que "ultrapassem a lógica do mercado, avidamente focada no mero benefício econômico e na redução dos alimentos a mais uma mercadoria", em um evento no qual o astronauta Thomas Pesquet também participou a partir da Estação Espacial Internacional.