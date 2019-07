A ONU alertou nesta terça-feira que o progresso na luta contra a aids está se desacelerando e, embora haja países que mostraram grandes avanços, desde 2010 foram registrados "aumentos preocupantes" das infecções por HIV em regiões como o Leste Europeu e a Ásia Central, nos países árabes e na América Latina.

No total, no mundo há atualmente 37,9 milhões de pessoas contagiadas e apenas duas em cada três têm acesso a antirretrovirais, segundo o último relatório anual global do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS), apresentado hoje na África do Sul com dados atualizados até 2018.