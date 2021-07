Cidade do México

EFE Cidade do México 29 jul 2021

A ONU Mulheres e o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ONU-DH) cobraram nesta quinta-feira o governo do México pela elucidação "das agressões contra a jornalista Lydia Cacho, torturada em 2005".

Após um tribunal do estado de Quintana Roo absolver o empresário José Kamel Nacif das acusações ser responsável pela violência contra a profissional de imprensa, as agências da ONU "lembram da obrigação das instituições do Estado mexicano de garantir uma investigação efetiva dos crimes e das violações aos direitos humanos.