As Nações Unidas confirmaram nesta sexta-feira que pelo menos 269 pessoas morreram em protestos no Iraque, que foram severamente reprimidos pelas forças de segurança e no meio dos quais outros grupos armados cometeram assassinatos deliberados.

Hoje, o Escritório de Direitos Humanos da ONU em Genebra, na Suíça, foi informado da morte de cinco manifestantes, ontem, em frente ao prédio do governo da cidade iraquiana de Basra.