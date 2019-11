A próxima Conferência da ONU sobre as Mudanças Climáticas (COP25) será realizada em Madri, na Espanha, após a desistência do Chile de organizar o evento devido aos protestos que abalam o país.

A confirmação da nova sede foi feita em comunicado pela secretária-executiva da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCC), Patricia Espinosa.

"Temos o prazer de anunciar que a mesa da COP concordou que a COP25 seja realizada entre os dias 2 e 13 de dezembro em Madri, na Espanha", disse Espinosa no comunicado.

O anúncio inclui uma mudança na programação do evento, que estava previsto para ocorrer em Santiago entre os dias 6 e 13 de dezembro. A data final se manteve, mas agora a COP25 terá início no dia 2 do mesmo mês.

O presidente interino do governo da Espanha, Pedro Sánchez, foi quem expressou ao presidente do Chile, Sebastián Piñera, a disposição do país de receber o encontro climático.

Piñera agradeceu a oferta de Sánchez e determinou que a presidente da COP25, a ministra do Meio Ambiente do Chile, Carolina Schmidt, comunicasse oficialmente à ONU sobre a oferta espanhola, analisada e aprovada hoje pela mesa de governo da UNFCCC.

O Chile assumiu a presidência e a organização da COP25 depois da desistência do Brasil. Ainda no período de transição antes de tomar posse, o presidente Jair Bolsonaro desistiu de sediar o evento alegando falta de recursos.