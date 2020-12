Mais da metade dos 15 integrantes do Conselho de Segurança das Nacções Unidas denunciaram em um pronunciamento conjunto nesta sexta-feira os crimes contra a humanidade que ocorrem na Coreia do Norte como resultado de políticas de governo.

"A gravidade, escala e natureza das violações da Coreia do Norte revelam um estado inigualável no mundo contemporâneo, e esses crimes são cometidos de acordo com políticas estabelecidas no mais alto nível do estado", declarou o embaixador alemão na ONU, Christoph Heusgen, em um discurso feito pela internet.