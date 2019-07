A Missão da ONU no Afeganistão (Unama) denunciou nesta terça-feira que no primeiro semestre do ano o número de mortes de civis em bombardeios aéreos de tropas internacionais e locais no Afeganistão dobrou em relação ao mesmo período de 2018, com um total de 363 falecidos, 89 deles menores de idade.

A "Unama continua expressando preocupação com o aumento de civis afetados como resultado das operações aéreas", com um total de 363 mortos - "mais que o dobro" do mesmo período anterior - e 156 feridos, disse a agência em seu relatório sobre vítimas civis no conflito afegão durante o primeiro semestre de 2019.