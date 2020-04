O conflito no Afeganistão deixou mais de 500 civis mortos, incluindo 100 crianças, no primeiro trimestre deste ano, conforme relatado nesta segunda-feira pela Missão de Assistência das Nações Unidas no Afeganistão (Unama, sigla em inglês), demonstrando a persistência da violência apesar das tentativas de reduzir os conflitos entre o governo e os talibãs.

O relatório da Unama documentou um total de 1.293 civis afetados pelo conflito (533 mortos e 760 feridos) entre janeiro e março.