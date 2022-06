A ONU afirmou nesta terça-feira que Marrocos e Espanha fizeram "uso excessivo da força" na fronteira da cerca de Melilla no último final de semana, em alusão à tentativa de entrada massiva a partir do território marroquino no qual 23 imigrantes morreram, e pediu que a violência seja investigada.

Na sua coletiva de imprensa diária, o porta-voz da organização, Stéphane Dujarric, se referiu ao incidente em Melilla quando questionado sobre as habituais reações de "tristeza" ou comoção do secretário-geral, António Guterres, a muitos acontecimentos.