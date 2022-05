Ao menos 3.309 civis foram mortos e 3.493 ficaram feridos desde que a invasão da Ucrânia pela Rússia começou, em 24 de fevereiro, informou nesta sexta-feira o Escritório das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

Entre os mortos estão 234 menores, e outros 330 jovens com menos de 18 anos ficaram feridos no decorrer do conflito, disse o escritório chefiado pela alta comissária Michelle Bachelet.